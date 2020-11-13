Создайте бесплатную учетную запись Azure уже сегодня
Начните работу со службами, которые предоставляются бесплатно в течение 12 месяцев
Какие возможности я получу?
С бесплатной учетной записью Azure вы получите все эти возможности. Плата не будет взиматься, пока вы не перейдете на другой уровень.
популярных бесплатных служб
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на ознакомление с Azure в течение 30 дней
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более 25 служб
Какие возможности предоставляет бесплатная учетная запись?
Вот лишь несколько примеров использования Azure
Создание персонализированных решений с помощью ИИ
Внедрение инноваций в существующие и будущие приложения
Возможность создавать масштабируемые приложения и выпускать функции еще быстрее
12 служб ИИ
теперь бесплатно в течение 12 месяцев
Разработка приложений, которые распознают потребности пользователей, с помощью Azure Cognitive Services
Создавайте интеллектуальные приложения, веб-сайты и ботов, которые считывают, расшифровывают и интерпретируют естественное человеческое общение. С помощью всего одного вызова API и служб Cognitive Services вы можете получить доступ к революционным наработкам в сфере ИИ и улучшить обслуживание клиентов.
Какие продукты предоставляются бесплатно в течение 12 месяцев?
Эти продукты предоставляются бесплатно ежемесячно в течение 12 месяцев. Доступность зависит от ресурса и региона.
Виртуальные машины Linux
СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
750 часов
Виртуальная машина B1S
Виртуальные машины Windows
СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
750 часов
Виртуальная машина B1S
Управляемые диски
ХРАНИЛИЩЕ
64 ГБ x 2
2 хранилища SDD P6
Хранилище BLOB-объектов
ХРАНИЛИЩЕ
5 ГБ
Горячий блочный BLOB-объект локально избыточного хранилища
Хранилище файлов
ХРАНИЛИЩЕ
5 ГБ
Хранилище файлов локально избыточного хранилища
База данных SQL
БАЗЫ ДАННЫХ
250 ГБ
Azure Cosmos DB
БАЗЫ ДАННЫХ
400 ед. запроса/с
Подготовленная пропускная способность
Пропускная способность (передача данных)
РАБОТА В СЕТИ
15 ГБ
исходящих данных
Компьютерное зрение
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Транзакций: 5 000
Уровень S1
Переводчик
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
2 000 000 симв.
Уровень S0
Детектор аномалий
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Транзакций: 20 000
Уровень S0
Распознаватель документов
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
500 стр.
Уровень S0
Персонализатор
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Транзакций: 50 000
Уровень S0
Content Moderator
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Транзакций: 10 000
Уровень S0
Пользовательское визуальное распознавание
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Прогнозов: 10 000
Уровень S0
Распознавание лиц
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Транзакций: 30 000
Уровень S0
Распознавание речи
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
10 000 транзакц. с запросом на распознавание текста
Уровень S0
QnA Maker
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
3 дней
Уровень S0
Анализ текста
ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Транзакций: 5 000
Уровень S
Какие продукты всегда предоставляются бесплатно?
Эти продукты всегда предоставляются бесплатно. Доступность зависит от ресурса и региона.
Azure Cosmos DB
БАЗЫ ДАННЫХ
400 ед. запроса/с
Подготовленная пропускная способность
Служба приложений
СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
10
веб-приложений, мобильных приложений и приложений API
Функции
СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
1 000 000
запросов в месяц
Сетка событий
ИНТЕГРАЦИЯ
100 000
операций в месяц
Служба Azure Kubernetes (AKS)
СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Бесплатно
DevTest Labs
СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
Бесплатно
Azure Active Directory
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Неограниченный единый вход
Многофакторная проверка подлинности и другие возможности
Service Fabric
КОНТЕЙНЕРЫ
Бесплатно
Azure DevOps
СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
5
пользователи (с неограниченным количеством закрытых репозиториев GIT)
Центр безопасности
БЕЗОПАСНОСТЬ
Бесплатно
оценка политики и рекомендации
Помощник
УПРАВЛЕНИЕ
Не ограничено
Load Balancer
РАБОТА В СЕТИ
Бесплатно
общедоступный виртуальный IP-адрес (VIP) с балансировкой нагрузки
Фабрика данных
БАЗЫ ДАННЫХ
5
операций с низкой периодичностью
Поиск
КОНТЕЙНЕРЫ
10 000
документов
Концентраторы уведомлений
КОНТЕЙНЕРЫ
1 000 000
push-уведомлений
Пакетная служба
СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Бесплатно
Автоматизация
УПРАВЛЕНИЕ
500 мин
времени выполнения заданий
Каталог данных
АНАЛИТИКА
Не ограничено
пользователей
Виртуальная сеть
РАБОТА В СЕТИ
50
виртуальных сетей
Передача данных внутри виртуальной сети
РАБОТА В СЕТИ
Передача только входящих данных
Пропускная способность (передача данных)
РАБОТА В СЕТИ
5 ГБ
исходящих данных
Код Visual Studio
СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
Бесплатно
Machine Learning Server
СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
Бесплатно
Выпуск SQL Server 2019 Developer
СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
Бесплатно
Что еще мне нужно знать?
Предусмотрена ли какая-то оплата, чтобы начать использовать бесплатную учетную запись Azure?
Нет. Начальная сумма не предусмотрена. Кроме того, вы получите деньги на счет в размере $200, которые можно потратить в течение 30 дней.
Что произойдет по истечении 30 дней или если я использую все деньги на счете ($200)?
Мы сообщим вам, когда пора принять решение о переходе на оплату по мере использования и отмене предельной суммы расходов. Сделав это, вы получите доступ к бесплатным продуктам.* Если вы этого не сделаете, учетная запись и продукты будут отключены, и для дальнейшего их использования вам потребуется перейти на платную подписку.
* В зависимости от доступности ресурсов и регионов.
Что происходит по окончании 12 месяцев бесплатного использования продуктов?
В течение 12 месяцев после обновления учетной записи ряд продуктов предоставляется бесплатно в определенном объеме.* По истечении 12 месяцев плата будет взиматься по стандартным тарифам оплаты по мере использования.
* В зависимости от доступности ресурсов и регионов.
Что нужно, чтобы зарегистрировать бесплатную учетную запись?
Все, что нужно, — это номер телефона, кредитная карта и учетная запись GitHub или имя пользователя учетной записи Майкрософт (ранее — Windows Live ID).