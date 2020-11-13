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Создайте бесплатную учетную запись Azure уже сегодня

Начните работу со службами, которые предоставляются бесплатно в течение 12 месяцев

Или купите сейчас

Какие возможности я получу?

С бесплатной учетной записью Azure вы получите все эти возможности. Плата не будет взиматься, пока вы не перейдете на другой уровень.

12 месяцев

популярных бесплатных служб

+

$200 на счете

на ознакомление с Azure в течение 30 дней

$200 на счете

на ознакомление с Azure в течение 30 дней

+

Всегда бесплатно

более 25 служб

Какие возможности предоставляет бесплатная учетная запись?

Вот лишь несколько примеров использования Azure

Создание персонализированных решений с помощью ИИ

Создавайте подключенные кросс-платформенные решения, адаптированные для взаимодействия с клиентами, с помощью ИИ и машинного обучения.

Внедрение инноваций в существующие и будущие приложения

Модернизируйте приложения с помощью бессерверных вычислений и контейнеров. Развертывайте виртуальные машины Windows и Linux в облачных и гибридных средах.

Возможность создавать масштабируемые приложения и выпускать функции еще быстрее

Создавайте рабочие нагрузки, масштаб которых можно увеличивать или уменьшать в зависимости от потребностей. А с помощью комплексных решений DevOps вы сможете доставлять программное обеспечение быстрее и надежнее.

12 служб ИИ
теперь бесплатно в течение 12 месяцев

Разработка приложений, которые распознают потребности пользователей, с помощью Azure Cognitive Services

Создавайте интеллектуальные приложения, веб-сайты и ботов, которые считывают, расшифровывают и интерпретируют естественное человеческое общение. С помощью всего одного вызова API и служб Cognitive Services вы можете получить доступ к революционным наработкам в сфере ИИ и улучшить обслуживание клиентов.

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Какие продукты предоставляются бесплатно в течение 12 месяцев?

Эти продукты предоставляются бесплатно ежемесячно в течение 12 месяцев. Доступность зависит от ресурса и региона.

Виртуальные машины Linux

СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

750 часов

Виртуальная машина B1S

Мгновенно создавайте виртуальные машины Linux с производительностью по запросу.

Виртуальные машины Windows

СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

750 часов

Виртуальная машина B1S

Мгновенно создавайте виртуальные машины Windows с производительностью по запросу.

Управляемые диски

ХРАНИЛИЩЕ

64 ГБ x 2

2 хранилища SDD P6

Получите безопасное хранилище дисков премиум-класса для виртуальных машин Azure с упрощенным управлением.

Хранилище BLOB-объектов

ХРАНИЛИЩЕ

5 ГБ

Горячий блочный BLOB-объект локально избыточного хранилища

Используйте хранилище объектов высокой масштабируемости для любого типа неструктурированных данных.

Хранилище файлов

ХРАНИЛИЩЕ

5 ГБ

Хранилище файлов локально избыточного хранилища

Выполняйте перенос в простое распределенное кроссплатформенное хранилище файлов без изменений кода.

База данных SQL

БАЗЫ ДАННЫХ

250 ГБ

Создайте базу данных SQL со встроенными возможностями аналитики.

Azure Cosmos DB

БАЗЫ ДАННЫХ

400 ед. запроса/с

Подготовленная пропускная способность

Создавайте современные приложения с помощью быстродействующей службы баз данных NoSQL с открытыми API в любом масштабе.

Пропускная способность (передача данных)

РАБОТА В СЕТИ

15 ГБ

исходящих данных

Используйте надежную сеть распределенных центров обработки данных для передачи входящего и исходящего трафика.

Компьютерное зрение

ИИ + МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Транзакций: 5 000

Уровень S1

Извлекайте из изображений ценные сведения, классифицируйте и обрабатывайте визуальные данные.

Какие продукты всегда предоставляются бесплатно?

Эти продукты всегда предоставляются бесплатно. Доступность зависит от ресурса и региона.

Azure Cosmos DB

БАЗЫ ДАННЫХ

400 ед. запроса/с

Подготовленная пропускная способность

Создавайте современные приложения с помощью быстродействующей службы баз данных NoSQL с открытыми API в любом масштабе.

Служба приложений

СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

10

веб-приложений, мобильных приложений и приложений API

Быстро создавайте мощные приложения для любой платформы или устройства с использованием выбранных инструментов, включая Node.js и PHP.

Функции

СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

1 000 000

запросов в месяц

Обрабатывайте события с помощью бессерверной архитектуры.

Сетка событий

ИНТЕГРАЦИЯ

100 000

операций в месяц

Обеспечьте надежную крупномасштабную доставку событий.

Служба Azure Kubernetes (AKS)

СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

Бесплатно

Развертывайте контейнеры и управляйте ими с помощью выбранных средств.

DevTest Labs

СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Бесплатно

Активируйте быстрые, простые и экономичные среды для разработки и тестирования.

Что еще мне нужно знать?

Предусмотрена ли какая-то оплата, чтобы начать использовать бесплатную учетную запись Azure?

Нет. Начальная сумма не предусмотрена. Кроме того, вы получите деньги на счет в размере $200, которые можно потратить в течение 30 дней.

Что произойдет по истечении 30 дней или если я использую все деньги на счете ($200)?

Мы сообщим вам, когда пора принять решение о переходе на оплату по мере использования и отмене предельной суммы расходов. Сделав это, вы получите доступ к бесплатным продуктам.* Если вы этого не сделаете, учетная запись и продукты будут отключены, и для дальнейшего их использования вам потребуется перейти на платную подписку.
* В зависимости от доступности ресурсов и регионов.

Что происходит по окончании 12 месяцев бесплатного использования продуктов?

В течение 12 месяцев после обновления учетной записи ряд продуктов предоставляется бесплатно в определенном объеме.* По истечении 12 месяцев плата будет взиматься по стандартным тарифам оплаты по мере использования.
* В зависимости от доступности ресурсов и регионов.

Что нужно, чтобы зарегистрировать бесплатную учетную запись?

Все, что нужно, — это номер телефона, кредитная карта и учетная запись GitHub или имя пользователя учетной записи Майкрософт (ранее — Windows Live ID).

Подробнее о бесплатной учетной записи Azure. Просмотрите вопросы и ответы

К кому можно обратиться с вопросами?

Позвоните в отдел продаж 1-800-867-1389

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